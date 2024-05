Depois de dois adiamentos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) decidiu suspender mais uma rodada da Divisão de Acesso. Nesta segunda-feira (6), a entidade confirmou que as partidas que estavam previstas para o próximo fim de semana, nos dias 11 e 12 de maio, foram canceladas.