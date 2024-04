O União Frederiquense conquistou sua primeira vitória na Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (24), no duelo de clubes da Região Norte, o Leão da Colina superou o Gaúcho em 2 a 1 e chegou aos três primeiros pontos na competição. Com isso, subiu para a quinta colocação do Grupo A, enquanto o Alviverde continua em terceiro, com quatro.