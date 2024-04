Depois da vitória do Passo Fundo na estreia da Divisão de Acesso contra o Cruzeiro, jogadores e comissão técnica comemoraram muito após o apito final. O técnico Leandro Machado elogiou o poder de reação do grupo, que saiu perdendo e buscou a virada por 2 a 1. No entanto, o treinador disse que “é preciso ter os pés no chão”.