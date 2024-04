A Arena do Gaúcho recebe o clássico Ga-Pas neste domingo (28), a partir das 11h, pela 4ª rodada da Divisão de Acesso. O duelo será por espaço na parte de cima da tabela de classificação do Grupo A do torneio, apesar de Passo Fundo e Gaúcho virem de tropeços na rodada anterior.