Todo dia é Dia da Mulher. Mas o 8 de março é marcado no calendário para exaltar a força feminina em vários aspectos e setores. A data foi reconhecida pelas Nações Unidas em 1977, e com o passar dos anos, as mulheres vão conquistando cada vez mais protagonismo, seja na sociedade ou no esporte. E não é apenas jogando, mas trabalhando com ele.