Após trocar o treinador da equipe no início da semana, o Ypiranga terá o primeiro desafio com o novo comandante nesta quarta-feira (7). Às 20h, o Canarinho recebe o São José, no Estádio Colosso da Lagoa, e a missão de Thiago Carvalho é fazer com que o clube suba posições na tabela de classificação. Em cinco rodadas, a equipe somou apenas cinco pontos e ocupa a 10ª colocação do Gauchão.