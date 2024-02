O técnico do São Luiz, Alessandro Telles, está com dúvidas para escalar o time para a decisão da Recopa Gaúcha contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), em Ijuí. O Rubro tem enfrentado uma maratona exaustiva de jogos e a proximidade da última rodada da primeira fase do Gauchão pode fazer o time poupar algumas peças para o duelo.