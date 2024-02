O Atlântico disputará mais duas competições preparatórias antes da estreia oficial na temporada 2024. Após ficar com o vice-campeonato do Torneio de Verão de Indaial, o Galo viaja até o Paraná para fazer três amistosos e disputar a Super Liga Gazin de Futsal, quando na sequência retorna ao Rio Grande do Sul, onde participará da Super Copa Gramado de Futsal.