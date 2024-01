A CBF definiu, nesta terça-feira (30), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, em evento na sede da confederação, no Rio de Janeiro. O Ypiranga irá enfrentar o River, do Piauí, fora de casa, e tem a vantagem de se classificar com o empate. A primeira fase terá início entre os dias 21 ou 28 de fevereiro.