O São Luiz já pode projetar quem será o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2024. A 37ª rodada do Brasileirão confirmou o último time classificado para a a competição. O Athletico-PR ficou com a vaga por ser o melhor colocado entre os times que ficaram fora da Libertadores. Com isso, é possível fazer projetar os confrontos no sorteio.