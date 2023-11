Após a saída do treinador Cristian de Souza, na terça-feira (31), o departamento de futebol do São Luiz trabalhou de forma rápida e anunciou, nesta sexta-feira (3), o novo comandante para a próxima temporada. Alessandro Telles, de 52 anos, chega ao rubro após conduzir o Guarany de Bagé à elite do futebol gaúcho.