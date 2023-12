Um gaúcho superou um dos territórios mais inóspitos do planeta. Everton Amarante, de Soledade, embarcou para o Marrocos para participar da Maratona no Deserto do Saara. No sábado (2), o atleta enfrentou o sol forte, dunas gigantes e o vento. Mesmo assim, ele completou o percurso de 42 km em pouco mais de 5 horas e venceu a prova.