Em busca da última vaga para a semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Atlântico enfrenta o Tubarão nesta quarta-feira (15), às 16h, no Caldeirão do Galo. No primeiro jogo das quartas de final, em Santa Catarina, o Galo venceu por 6 a 3. Assim, tem a vantagem do empate para avançar a próxima fase.