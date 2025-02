Cerca de 16 mil estudantes voltam às aulas nas escolas estaduais de Passo Fundo nesta quinta-feira

Ao todo, Passo Fundo tem 39 escolas estaduais. Daniel Conzi / Agencia RBS

Cerca de 16 mil estudantes voltam às aulas nas 39 escolas estaduais de Passo Fundo nesta quinta-feira (13). A retomada vem com novidades em 2025, com a entrega de uniformes aos alunos da rede estadual e a inclusão de uma escola na lista de instituições com ensino integral da cidade.

A retomada vem depois que o governo do Estado reverteu a liminar de suspensão do início das aulas na última segunda-feira (10). O adiamento teve a ver com o calor intenso; segundo o Cpers Sindicato, nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas próximas dos 40°C.

Das 39 escolas estaduais de Passo Fundo, 22 têm ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, segundo a Seduc. Levantamento da entidade que representa os trabalhadores das escolas apontou que pelo menos 13 instituições têm problemas ou nenhum tipo de equipamento para amenizar o calor.

Nos dias que antecederam o fim das férias, a 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) operava para repor funcionários e professores nas escolas com vagas a serem realocadas. Conforme a coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, Carine Weber, as equipes trabalharam para reajustar as vagas, mas podem ocorrer “faltas pontuais”:

— Fizemos o fechamento dos quadros das escolas, incluindo professores, supervisores, orientadores, secretários e profissionais de limpeza e merenda. Teremos faltas muito pontuais que serão ajustadas nos primeiros dias, sem interferir no início do ano letivo.

​Conforme o Cpers Sindicato, que representa a categoria de quem trabalha nas escolas estaduais, os problemas de falta de quadro estariam nas escolas:

Lucille Fragoso de Albuquerque (Vera Cruz)

(Vera Cruz) Eenav (Nicolau de Araújo Vergueiro) (Centro)

(Nicolau de Araújo Vergueiro) (Centro) Coronel Gervásio Lucas Annes (Petrópolis)

(Petrópolis) Antonino Xavier e Oliveira (Vila Luiza)

(Vila Luiza) Gomercindo dos Reis (Vila Carmen).

A entrega dos uniformes, por sua vez, deve acontecer gradualmente até março, informou a Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Estruturas e reformas

Escolas receberam verba do Estado para agilizar reparos. Agencia RBS

A diretora-geral do Cpers em Passo Fundo, Elica Cavalheiro, afirma que o sindicato ainda faz um levantamento sobre a situação estrutural das instituições.

Segundo ela, hoje a escola que enfrenta mais problemas é a Professora Lucille Fragoso de Albuquerque, que aguarda uma reforma nas quadras de esportes, ampliação na cozinha e no refeitório. Já na Escola Protásio Alves, a maior demanda seria a climatização das salas.

No ano passado, o governo do Estado repassou R$ 180 milhões para manutenções e reparos nas escolas. Conforme a CRE, poucas instituições já utilizaram o recurso, destinando para compra de materiais ou pequenos reparos, como pinturas:

— A cidade foi beneficiada com o favor do Estado, mas a maior parte do recurso não foi utilizado ainda, muito por conta da troca das direções nas escolas. Tudo será usado conforme as demandas de cada uma delas, conforme as necessidades — afirma Carine.

Turno integral

Em Passo Fundo, uma nova instituição estadual inicia o ano com a implementação da educação integral: a Escola Estadual Monteiro Lobato. Assim, quatro colégios passam a oferecer aulas nos turnos de manhã e tarde. São eles: