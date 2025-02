Governo reverte liminar e planeja início das aulas na rede estadual para quinta-feira

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

As aulas na rede estadual de educação do Rio Grande do Sul serão retomadas na quinta-feira (13). A liminar da Justiça que impedia o início do ano letivo foi revertida nesta terça-feira (11) pelo governo do Estado.

A nova decisão foi proferida pelo desembargador Eduardo Delgado, pouco depois das 15h.

Com ela, o governo foi autorizado a retomar as atividades nas escolas.

O Palácio Piratini optou pela retomada na quinta-feira para dar prazo à organização das escolas e das famílias e acertar a logística do transporte escolar aos estudantes.

Mudança no calendário

O calendário original da Secretaria de Educação previa a volta às aulas para a segunda-feira (10). No entanto, o Cpers, sindicato que representa os professores, obteve liminar na Justiça no domingo (9) que suspendia as aulas até o dia 17.

O sindicato argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo e que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas próximas dos 40°C.

O governo recorreu da decisão e, nesta quarta, conseguiu decisão favorável que permite a reabertura das escolas.

No despacho, o desembargador Eduardo Delgado considerou a orientação da Secretaria da Educação que autoriza a mudança dos horários das aulas e nas grades curriculares para amenizar os efeitos do calor, além de orientar cuidados com a alimentação e hidratação.

O magistrado ainda fez referência ao risco da suspensão das aulas para a segurança alimentar dos alunos e a previsibilidade das famílias.