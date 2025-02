Escolas estaduais de Passo Fundo têm aparelhos de ar-condicionado, mas maioria não pode ser usado, diz Cpers

Ventiladores usados na Escola Lucille Fragoso de Albuquerque foram levados pelos próprios professores. Francieli Alonso / Agencia RBS

Das 39 escolas estaduais de Passo Fundo, 22 têm ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), alternativas para driblar o calorão que motivou a suspensão da volta às aulas no último dia 10. Ainda que as altas temperaturas persistam, o governo do RS reverteu a liminar e a retomada foi confirmada para quinta-feira (13).

A presença dos equipamentos, contudo, não significa que todos funcionem plenamente. Um levantamento do Cpers, que representa os trabalhadores das escolas estaduais, mostrou que não é incomum que problemas na rede elétrica impeçam que os equipamentos funcionem ao mesmo tempo ou sejam sequer ligados, o que compromete o conforto de alunos, professores e funcionários nas salas de aula.

Pelo menos 13 das 39 escolas apuradas pelo Cpers têm problemas para usar o ar-condicionado ou ventilador, seja por causa do funcionamento ou da rede elétrica. Seis instituições não informaram a situação.

Segundo a diretora-geral do 7º núcleo do Cpers Sindicato, Elica Cavalheiro, a única escola estadual de Passo Fundo que está preparada com aparelhos de ar-condicionado e ventiladores é a Escola Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav), localizada no centro da cidade.

— As demais, pela idade, acaba caindo a rede assim que ligam os equipamentos. Em alguns casos, nem os bebedouros funcionam direito, o que significa que não tem água gelada — relatou.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Lucille Fragoso de Albuquerque, localizada no bairro Vera Cruz, as salas de aula não têm ar-condicionado.

Para driblar o calor, os professores levaram seus próprios ventiladores para amenizar as altas temperaturas. Com cerca de 400 alunos e 22 professores, a instituição tem um ar-condicionado no auditório e outro na sala dos professores.

O que diz a Seduc

Em nota (leia a íntegra abaixo), a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) disse que 22 das 39 escolas de Passo Fundo têm ar-condicionado e que, neste ano, destinou R$ 180 milhões para as instituições de todo o RS a fim de solucionar problemas pontuais que não exijam grandes obras. O dinheiro pode ser usado na compra de ar-condicionado, ventiladores e outros reparos.

A nota também fiz que o Estado fez mudanças em alguns processos para agilizar reparos e reformas na rede elétrica. Muitas instituições tiveram essa necessidade recentemente em função da instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Leia a nota da Seduc na íntegra

"Em preparação ao ano letivo de 2025, foram destinados R$ 180 milhões para as escolas da Rede Estadual por meio do Agiliza Educação.

O programa acelera a resolução de problemas pontuais que não exigem grandes obras de infraestrutura, uma vez que os recursos podem ser utilizados em despesas de custeio, como compra de materiais didáticos e de limpeza; na compra de ar-condicionado, ventiladores contratação de serviços de pintura, reparos básico em redes hidráulicas e elétricas, inclusive na compra de lâmpadas; ou na aquisição de materiais permanentes, que abrangem equipamentos menores para laboratórios de ciência ou de informática, para cozinha, bem como brinquedos para áreas infantis, entre outros.

Em outra frente de ação, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) implementou mudanças em seus processos que permitem, em 2025, reformar com agilidade a rede elétrica das escolas estaduais, de acordo com a definição de prioridades a partir das necessidades de cada instituição. Isso porque, no início do ano, a contratação simplificada passou a valer em todo o Rio Grande do Sul, portanto, abrangendo as 2,3 mil instituições de ensino. Em muitas delas, a necessidade de redimensionar a parte elétrica defasada surgiu com a demanda de instalação de aparelhos de ar-condicionado.

A reforma de rede elétrica é um processo criterioso e composto de etapas, a fim de garantir segurança e eficiência, de acordo com as normas técnicas vigentes. Ele começa com uma vistoria técnica para avaliar a rede elétrica, o que dá elementos para calcular a carga necessária à instalação dos equipamentos de climatização.

Os dados resultantes embasam a elaboração do projeto elétrico, que detalha as adequações necessárias, o que pode incluir a instalação de uma nova subestação elétrica que suporte o aumento de carga, assim evitando sobrecargas ou quedas de energia. Conforme o projeto, são indicados transformadores adequados para a distribuição eficiente da energia. Antes de a obra começar, é preciso aprovar o projeto na concessionária de energia local.

A execução da nova infraestrutura elétrica ocorre com a instalação da subestação, o posicionamento dos transformadores e a adaptação da rede interna para suportar os aparelhos de ar-condicionado.

Contratação simplificada

A contratação simplificada é um processo que agiliza a manutenção das escolas. Nesse modelo, a licitação é feita por blocos de escolas e há um “catálogo de serviços” à disposição da SOP para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço, e a escola tem uma empresa responsável pré-contratada para realizar a manutenção. Isso acelera o processo, em comparação à realização de uma licitação por obra, que no passado era o único modelo possível.