Workshop de paleografia, o estudo de documentos escritos à mão, tem inscrições abertas em Passo Fundo

Documentos escritos à mão nos séculos 18 e 19 são o foco do estudo da paleografia.

Quem conduz a atividade é Vanessa Gomes de Campos , paleógrafa do Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e arquivista e historiógrafa no Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre há mais de 20 anos.

A ação é realizada pelo AHR e Associação de Amigos do AHR, com apoio do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade de Passo Fundo (UPF).