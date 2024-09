Aberta oficialmente ao público na manhã deste sábado (28), a 22ª edição da Construimóveis, considerada a maior feira da construção civil do norte gaúcho, promete superar os números da edição do ano passado. A feira, que segue até o dia 6 de outubro, traz 12 lançamentos e inovações para os visitantes e profissionais do setor no Bourbon Shopping, em Passo Fundo.