Após abertura, Construimóveis espera superar R$ 200 milhões em negócios

Principal evento do mercado imobiliário do norte do RS ocorre entre 28 de setembro e 6 de outubro, no Bourbon Shopping. Abertura aconteceu na noite desta sexta-feira (27)

27/09/2024 - 22h49min Atualizada em 27/09/2024 - 22h51min