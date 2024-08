Apoio para avançar Notícia

Startups de Passo Fundo são selecionadas em programa nacional de incentivo a mulheres empreendedoras

Incubadas no Hub Aliança, as iniciativas Água Conectada e Missão Criativa devem contar com capacitação e auxílio financeiro na segunda edição do Programa de Apoio a Empreendedoras na Tecnologia, do governo federal

07/08/2024 - 09h34min