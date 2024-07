Produtores do norte gaúcho estimam até cinco anos para recuperar solos com erosão

Mesmo não tendo sido atingido pelo excesso de chuva do mês de maio como outras regiões gaúchas, o norte do Rio Grande do Sul registrou perdas de solo em pelo menos 42 municípios no entorno de Passo Fundo. Conforme a Emater-RS/Ascar, não há um número preciso sobre quantas propriedades registraram danos na região, mas é possível identificar que a maioria dos municípios teve problemas de perda de solo através da erosão hídrica, ou seja, o escorrimento superficial da água da chuva.