Ferrovia de Passo Fundo a Chapecó e Porto Meridional entram em pauta no 3º Encontro de Negócios

Especialistas devem discutir e apresentar projetos no evento realizado nesta quarta-feira (10) no Clube Comercial. Iniciativa terá a mediação do jornalista do Grupo RBS Rodrigo Lopes

10/07/2024 - 15h07min Atualizada em 10/07/2024 - 15h28min