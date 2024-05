Com as inscrições da 8ª edição do Funcultura encerradas em abril, os projetos agora passam pela fase de conferência de documentação e habilitação. O resultado das avaliações deve ser divulgado em 15 de junho, de acordo com a Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Depois, ainda há a fase de recursos, mas ainda sem data para o pagamento do prêmio.