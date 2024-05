Com o baixo estoque do gás de cozinha em Passo Fundo, a venda em algumas distribuidoras foi limitada para evitar o desabastecimento no município. A entrada do produto caiu desde que a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), unidade da Petrobras em Canoas, parou de engarrafar o produto por causa do bloqueio das rodovias e dificuldades de logística no RS.