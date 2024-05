As revendas pedem à população que economize gás de cozinha. A estimativa é de que apenas metade da demanda esteja sendo atendida. O fornecimento está com cotas, pois apenas algumas bases de distribuidoras em Canoas não estão funcionando, ou seja, reduz o engarrafamento do GLP (gás liquefeito de petróleo) produzido pela Refinaria Alberto Paqualini (Refap). Com isso, a Petrobras até já suspendeu uma unidade de processamento.