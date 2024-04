Empresários de máquinas e implementos agrícolas depositam a expectativa nos bons resultados da safra de soja para reaquecer o setor. Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abrimaq), divulgado na última quarta-feira (27), as vendas nos dois primeiros meses de 2024 caíram 29,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa R$ 7,57 bilhões. No caso de tratores a redução foi de 36,4% e 54,4% nas colheitadeiras.