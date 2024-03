O terceiro dia de Expodireto, nesta quarta-feira (6), possibilitará uma série de discussões nas mais variadas áreas do agro. Pelo menos três arenas de debate estão programadas para o dia: o 3º Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro, o 19º Fórum Estadual do Leite e o 9º Fórum do Trigo.