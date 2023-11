Calculadas pelo Sindicato do Ensino Privado do Estado (Sinepe/RS), as mensalidades das escolas particulares deverão ter um reajuste de 8,6% em 2024. Mesmo com aumento, a média de alunos deve subir, passando de 834 estudantes por instituição, em 2023, para 857 no ano que vem. O cenário deve se repetir em Passo Fundo, demandando maior investimento e organização dos pais e responsáveis.