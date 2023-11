Foi lançada neste sábado (11), a Escola Pública de Esportes em Passo Fundo, no norte do Estado. A iniciativa vai disponibilizar aos estudantes práticas esportivas gratuitas no turno inverso do ensino regular. Entre as modalidades está o vôlei, futsal, basquete e atletismo. O projeto já conta com um piloto, onde 139 crianças e adolescentes participam.