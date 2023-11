Sete pessoas foram presas em operação de combate a roubos e furtos de defensivos agrícolas no noroeste do RS e em Mato Grosso. Foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão na sexta-feira (10), nos municípios de Carazinho, Ijuí, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, Augusto Pestana, Jóia, Bozzano, Coronel Barros e Primavera do Oeste (MT).