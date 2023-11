Os contribuintes do imposto de renda de Passo Fundo têm até 29 de dezembro para destinar parte do valor ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Fumdica). Pessoas físicas podem repassar até 6% do tributo e pessoas jurídicas 1%. A contribuição é sobre o imposto devido e apenas contribuintes que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo podem realizar o repasse.