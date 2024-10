Entre os dias 17 e 19 de outubro, poetas, músicos e intérpretes da cultura gaúcha participam do 8º Canto Galponeiro e 3º Piazito Galponeiro em Passo Fundo, no norte do Estado. O evento foi lançado oficialmente nesta terça-feira (1º), no Galpão do Gran Palazzo Centro de Eventos, e contou com a presença de patrocinadores e apoiadores.