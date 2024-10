O ator passo-fundense Marcelo Argenta escolheu sua cidade natal para lançar, nesta quarta-feira (30), um workshop que busca incentivar a produção cultural no norte gaúcho. Com inscrições abertas ao público, a palestra Entre palcos e desafios: a trajetória de Marcelo Argenta acontece às 19h, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping.