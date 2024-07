A grande campeã do 37º Carijo da Canção Gaúcha, um dos mais tradicionais eventos de música gaúcha do Rio Grande do Sul, foi conhecida na madrugada desta segunda-feira (1°), em Palmeira das Missões. A milonga "Ajoujo", composição de Henrique Fernandes e interpretada por João Paulo Deckert e Nando Soares, superou mais de 50 concorrentes e levou o troféu Soldado Pé No Chão, reservado ao primeiro lugar.