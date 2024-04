O Carnaval de Rua causará mudanças no trânsito da Avenida Sete de Setembro, em frente ao Parque da Gare, no centro de Passo Fundo. Com o desfile de duas escolas de samba e apresentações de entidades locais, a folia fora de época está marcada para o sábado (13), a partir das 20h30min.