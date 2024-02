Conhecido como antigo moinho, o prédio onde hoje fica o Hub Aliança guarda um pedaço da história de Passo Fundo. O espaço recebeu parte da produção de grãos do norte gaúcho por pelo menos 50 anos, entre as décadas de 1930 e 1980, e teve participação direta no desenvolvimento da região. O novo projeto, que integra empresas e ideias inovadoras manteve a estrutura original e recuperou essa importante parte da história.