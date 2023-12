Presente nas mesas de Natal do sul do Brasil, as "bolachas pintadas" fazem parte da tradição de fim de ano de diversas famílias, em especial no norte gaúcho. Doces e coloridas, as bolachas são feitas de forma artesanal e é comum que a receita passe de geração em geração, cada qual com seu modo próprio de fazer a massa e decorar o alimento.