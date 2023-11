Duas continuações de blockbusters chegam aos cinemas de Passo Fundo nos próximos dias. A primeira estreia é “As Marvels”, sequência do filme “Capitã Marvel” de 2019 e mais um capítulo do Universo Cinematográfico Marvel. A segunda é “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, prólogo da franquia “Jogos Vorazes”, que se passa 64 anos dos acontecimentos do filme de 2012.