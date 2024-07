5 soluções do Sicredi para o agronegócio

O agronegócio brasileiro segue batendo recordes, dessa vez no setor de investimentos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai disponibilizar o maior orçamento já oferecido para financiar a agricultura brasileira, injetando R$ 66,5 bilhões no Plano Safra 2024/2025. Isso significa um aumento de 73% em relação ao último ano-safra. Os protocolos começam a ser disponibilizados no dia 17 de julho e vão movimentar o setor. Entre as instituições que irão viabilizar esses valores, está o Sicredi, que tem uma história de proximidade com os produtores brasileiros e, atualmente, é a segunda maior instituição financeira do Brasil em carteira agro, totalizando R$ 87,4 bilhões em saldo.