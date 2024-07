Local de oração Notícia

Giruá tem capela em homenagem a Carlo Acutis, adolescente que deve ser o primeiro santo “millennial”

Espaço construído com ajuda de fiéis foi inaugurado em junho no município do noroeste gaúcho. Estrutura fica na comunidade de Passo das Pedras e é aberta a visitação

20/07/2024 - 05h00min