Aos 21 anos, Rafael Casarin acumula mais de 30 mil seguidores nas redes sociais ao compartilhar dicas de viagem e sua rotina sendo uma pessoa com deficiência (PCD). Natural de Ijuí e morador de Boa Vista do Cadeado, no noroeste gaúcho, ele passou a produzir conteúdo digital em 2020 com o lema “eu e minha perna pelo mundo”. Mas, para garantir essa independência, o jovem precisou passar por cirurgias e teve a perna amputada durante a adolescência.