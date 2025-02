Duas famílias com trigêmeos deixam hospital após bebês ficarem meses internados

Duas famílias do norte do Estado tiveram o momento mais aguardado após uma gestação: a alta do hospital. Mas, nesse caso, elas foram duplamente especiais: além de serem gestações de trigêmeos, os seis bebês nasceram prematuros e precisaram ficar meses internados no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo. Eles receberam alta no final de janeiro.

Moradores de Passo Fundo, o casal Karen e Pedro Corazza tiveram o Bento, o Miguel e a Saori em 16 de agosto de 2024. Pais de primeira viagem, a gravidez foi um misto de alegria, emoção e preocupação. Isso porque, no caso de trigêmeos, aumenta a chance de nascimento prematuro.

Karen e Pedro Corazza com os filhos Bento, Miguel e Saori. Arquivo Pessoal / Divulgação

Karen deu à luz no Centro Obstétrico do HSVP com apenas 25 semanas e 4 dias de gestação, o que fez uma equipe de cerca de 20 profissionais se mobilizar para garantir o suporte necessário à mamãe e aos bebês.

Por serem extremamente prematuros, os trigêmeos enfrentaram uma jornada de quase seis meses de internação no hospital.

— O período no hospital foi angustiante e preocupante, mas sempre tivemos apoio de toda a equipe, que nos passava tudo que ocorria da melhor forma possível, sem nos apavorar para o momento — recorda a mãe.

Moradores de Serafina Corrêa, Eduarda Dal Magro e Gabriel Scherer passaram por situação parecida. Em 5 de novembro de 2024 vieram ao mundo os pequenos Miguel, Matteo e Noah, com 29 semanas e 4 dias.

— A primeira vez que os vi na UTI Neonatal foi um mix de sentimentos. Lembro como se fosse hoje; era um choro de alegria e emoção por vê-los bem, mas, ao mesmo tempo, a angústia de deixá-los lá e ir embora. Graças a Deus e a equipe médica, tudo deu certo com nossos meninos, cada dia uma emoção, uma evolução diferente, com suas intercorrências, mas sempre com muita leveza — conta a mãe.

Caminho até a alta

Bento nasceu com 915 gramas e 32cm, Miguel com 765 gramas e 31,5cm e a Saori com 680 gramas e 30cm. Atualmente os pequenos pesam cerca de 4kg. Para a mãe, cada dia representa uma nova evolução para cada um deles.

— Descobrimos um mundo que não conhecíamos, então agradecemos a Deus e a cada mão que tocou em nossos bebês, permitindo que eles ficassem bem. Ter fé em Deus, na medicina e no ser humano é fundamental — concluiu Karen.

Já Noah nasceu com 1,1kg, Matteo com 1,5kg e Miguel com 915 gramas. Ao todo foram dois meses e 20 dias de internação hospitalar. Hoje eles estão com cerca de 3kg.

— Voltar para casa com eles é incrível, uma sensação que não sei descrever. Era tudo que sempre sonhamos desde o nascimento. Finalmente nossos meninos estão em casa, saudáveis e fortes. Nosso sonho se tornou realidade e estamos cada dia mais felizes e agradecidos por termos três filhos tão guerreiros — frisou Eduarda.

Referência em nascimentos

Os bebês de ambos os casais são frutos de uma gestação natural que acontece em um a cada 5,3 mil partos. Em 2024, esses foram os únicos nascimentos trigemelares registrados no HSVP.

A instituição é considerada referência em nascimentos seguros conforme a estratificação de risco gestacional da Organização em Rede de Assistência Perinatal.

A médica neonatalogista, Cristiane Agostini Cassanelo, explica que o empenho da equipe e a estrutura fazem toda a diferença em nascimentos prematuros, especialmente em casos como o dos trigêmeos.