Para espantar calor, animais do Primaves recebem picolé de frutas e banho gelado

Não são só as pessoas que sofrem com o calorão: no Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves), os animais silvestres buscam banhos gelados e ganham até picolé para espantar as altas temperaturas.

Na tarde de terça-feira (11), os cuidadores do espaço ofereçam uma mistura congelada de banana, mamão, maçã e melancia às aves, mamíferos e répteis que vivem no local. Essas frutas foram escolhidas pois não são tóxicas aos animais.

A iniciativa busca aumentar o bem-estar e aliviar o estresse dos animais nos dias mais quentes. Caso contrário, os animais podem sofrem desidratação e exaustão, explicou o biólogo e diretor do Primaves, Luizandro Ferrari.

Além dos picolés, os cerca de 450 animais silvestres que vivem no local podem se refrescar em lagos e fontes. O Primaves fica no distrito de Bela Vista, no interior de Passo Fundo, e abriga mais de 85 espécies de mamíferos, aves e répteis. Os bichinhos são levados ao local após serem resgatados de casos de tráfico, posse ilegal, tiro, atropelamento e choque elétrico, por exemplo.

Desde a fundação, o Primaves contava com o apoio da ONG Associação para Conservação da Vida Silvestre (Convidas). Agora segue a parceria com a instituição, mas também se mantém com o valor do ingresso das visitações, além de recursos recebidos através de empresas parceiras, seja na doação de materiais ou dinheiro.

Além disso, a associação também conta com uma horta comunitária, onde os produtos são vendidos ou trocados por frutas e alimentos para os animais no centro da cidade.

Visite o Primaves

O Primaves é aberto ao público e pode ser visitado todos os dias da semana. Saiba como:

Onde : distrito de Bela Vista ( acesse o mapa neste link )

: distrito de Bela Vista ( ) Horário de visitação : de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30min e nos fins de semana das 14h às 18h

: de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30min e nos fins de semana das 14h às 18h Entrada: R$ 20 para adultos e R$ 15 para crianças.