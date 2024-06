A jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) Cuca é a nova moradora do Centro de Acolhimento de Animais Silvestres (Primaves) de Passo Fundo, no norte gaúcho. O réptil de 2m10cm de comprimento chegou na unidade na manhã desta quinta-feira (20) depois de uma viagem de quase 400 quilômetros desde Imbé, no litoral norte.