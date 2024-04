Há pelo menos 12 anos Passo Fundo registra um crescimento exponencial da população idosa: o grupo etário aumentou 42,08%, conforme o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o aumento da expectativa de vida, a cidade se prepara para atender e suprir as necessidades deste público, que cada vez mais prolonga seu tempo de vida ativa.