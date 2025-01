Novo laboratório de hospital de Marau será instrumentalizado com inteligência artificial

O jornalista Gabriel Quadros colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço.

O Hospital Cristo Redentor (HCR) de Marau , no norte gaúcho, está prestes a dar um grande passo para a saúde da região. A instituição inaugura em breve um laboratório de Ciências em Saúde, que promete revolucionar os diagnósticos médicos com exames de imagem mais precisos.

Com investimento de R$ 5,6 milhões, o novo laboratório contará com equipamentos modernos e será instrumentalizado com inteligência artificial, visando aprimorar a qualidade e a agilidade na identificação de doenças.