Erasmo Carlos Battistella Opinião

Abrindo novos caminhos para o mundo

As Regiões Norte e Noroeste que não foram tão afetadas pela enchente aumenta a participação no desempenho econômico do Rio Grande do Sul. A soja é um dos pilares desse processo

15/10/2024 - 05h00min Atualizada em 15/10/2024 - 05h00min