Mesmo com a suspensão das exportações de carnes de aves e derivados por 21 dias, em medida divulgada nesta semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, cidades como Passo Fundo, Marau e Tapejara, no norte gaúcho, poderão seguir exportando para destinos alternativos, como o Canadá, Japão e Coreia do Sul. A informação é do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin.