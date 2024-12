Motivando cidades mais inteligentes

A era 4.0, mencionada pela primeira vez em 2011 na Feira de Hannover, tem experimentado um crescimento significativo na última década , com o objetivo de conectar máquinas, sistemas e pessoas para aprimorar processos produtivos e de aprendizagem. A tecnologia da "Internet das Coisas" é uma das principais aliadas nesse contexto. Para maximizar os benefícios dessa revolução, é fundamental que os órgãos governamentais, em níveis municipal, estadual e federal, se adaptem a essas inovações, não apenas em suas operações internas, mas também ao disponibilizá-las para o público. Essa abordagem pode fomentar um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

A criação de projetos de hibridismo físico-digital, como museus virtuais, que apresentaria exposições em realidade aumentada (360º) sobre a história local, e Pontos de Memória, que seriam locais históricos mapeados com QR Codes que ampliariam a experiência de visitação ao levar os cidadãos a um espaço digital de aprendizado. Essas iniciativas visam não apenas a democratização do acesso à cultura, mas também a educação de crianças e adolescentes, promovendo um senso de pertencimento e identidade cultural, contribuindo para uma sociedade mais informada e crítica. Além disso, a interação com tecnologias avançadas estimula a curiosidade e o aprendizado, preparando os jovens para um mercado de trabalho cada vez mais digitalizado.