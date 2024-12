Informalidade e o impacto à saúde e segurança do trabalho

Por Graziela Flores, coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da Escola Técnica Fundatec (ETF)

Para reverter esse cenário, é essencial implementar políticas públicas que incentivem a formalização e promovam ações de saúde e segurança no trabalho. Treinamentos que melhorem a percepção de riscos e a conscientização sobre acidentes mais comuns são fundamentais para proteger os empregados. A fiscalização intensificada pelo Ministério do Trabalho é necessária para garantir o cumprimento das normas de saúde e dos direitos trabalhistas.

A educação profissional em segurança do trabalho, desde o nível técnico até as universidades, é essencial para reduzir acidentes e promover uma cultura de proteção. O enfrentamento da informalidade exige um esforço colaborativo entre governo, setor privado e sociedade civil para garantir condições dignas e uma economia mais justa. Esse desafio, embora complexo, pode ser superado com a união de esforços, visando melhorar as condições de trabalho e desenvolver uma economia mais inclusiva e sustentável.